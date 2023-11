KUUM VIDEO | Soome erootikastaar kõndis Helsingis ringi vaid stringide väel

Espoos elav Diosa Sara (35), kes sündis Gran Canarial ning kolis Soome nelja-aastaselt, naudib sotsiaalmeedias üha kasvavat populaarsust. Ta on varasemates intervjuudes tunnistanud, et tal oli hispaanlasest isaga palju probleeme ning pärast vanemate lahutust kolis ta koos emaga tema kodumaale. „Oleksin tahtnud Hispaaniasse elama jääda, sest seal oli terve ülejäänud pere,“ on Diosa Sara, kelle kodanikunimeks on Sara Estefania, öelnud.