Anni Rahula meenutab: mulle jääb esimene vaidlus Tomiga igavesti meelde

„Mäletad, kui elasime trammipargi lähedal? Üks esimesi vaidlusi tekkis meil ja siis – see ei pruugi paljudele loogiline tunduda – ma mäletan et mõtlesin, et kas mul on midagi viga, sest ma mäletan, et vaidlus hakkas tekkima ja sina panid jaki selga ja ütlesid lähed minema,“ meenutab Anni.

„Ma ütlesin, et teen tassi teed ja istume siia ja räägime!“ meenutab Anni, kuidas vaidlus oli sekundiga unustatud ja asendunud Tomi hämmingus pilguga – „Mismõttes?“

„Mäletan, et su pilk küsis „mis toimub?“ Mulle jääb see meie esimene vaidlus igavesti meelde, kuidas Tomi vaatas kummastunud pilguga, et miks ma pean istuma ja nüüd teed ja küpsiseid nosima ja rääkima,“ muigab Anni.

Rahulad on olnud abielus alates 2013. aasta suvest. 2017. aasta suvel sündinud Rubi tuli Rahulate perre pärast pikka ootust. „See teekond on meie vahel olnud viis aastat, see on päris pikk protsess,“ selgitas Tomi 2018. aastal ning lisas, et lugu sai tegelikult päris alguse juba kümme aastat tagasi.

Nimelt elas Tomi toona üle mootorrattaõnnetuse, mis hakkas tema elu tulevikus oluliselt mõjutama. Pikka aega ei õnnestunud paaril kahte triipu rasedustestil näha ning see viis nad arsti juurde uuringutele, kus selgus, et õnnetuse tõttu pole Tomil enam võimalik loomulikul teel lapsi saada. „Ma olen viljakas, aga minust see viljakus ei tule lihtsalt välja. Selles oli see probleem,“ rääkis Tomi.

16. augustil 2022. aastal sündis paaril poeg Thor.