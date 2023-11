Matthew Perry lahkumine oli tõeliselt valus löök: Jennifer Aniston elab „Sõprade“ kaasnäitleja surma raskelt üle

Ameerika Ühendriikide populaarsest seriaalist „Sõbrad“ tuntud näitleja Matthew Perry leiti 28. oktoobril enda kodus uppununa. Uudis tema surmast tuli šokina tema suurtele fännidele ja kaasnäitlejatele menukast teleseriaalist. Perry lahkumine oli eriti raske hoop olnud Jennifer Anistonile, vahendab Page Six.

Lisaks Anistonile ja Perryle mängisid sarjas „Sõbrad“ ka Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer ja Matt LeBlanc. Ühe näitlejannat tundvat allika sõnul on Aniston tundnud end muserdatuna pärast kauaaegse kolleegi ja lähedase sõbra surma. „Allesjäänud viiest näitlejast tunnevad Jen ja Courteney valu kõige enam ja Jeni on tõenäoliselt see, kes kõige enam võitleb hakkamasaamise nimel,“ avaldas allikas.