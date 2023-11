KLÕPS | Arnold, kuhu tüdruksõber jäi? Filmitäht Schwarzenegger jäi salapärase naise suudlemisega vahele

Blondipäise näitsiku näol ei olnud tegemist aga Schwarzeneggeri kallima Heather Milliganiga (48), kellega filmitäht ligi 10 aastat koos on olnud. Salapärase naise ja Schwarzeneggeri kiire musi tulid üllatusena, kuna alles hiljuti nähti Arnoldit ja Heatherit koos ning nad on viimasel ajal figureerinud paarina mitmel üritusel.

Näiteks väisasid Arnold ja tema pikaajaline kallim hiljuti Saksamaal Münchenis toimunut Oktoberfesti, kus nad paistsid üritust nautivat. Samuti märgati paarikest oktoobri lõpus koos Londonis ostlemas, vahendab Daily Mail. Tollal ringlesid lausa kõlakad, et Heather ja Arnold on kihlunud, kuna naise sõrmes säras kallis sõrmus, kuid paari tundvad allikad lükkasid need kuuldused ümber.