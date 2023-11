Marek Sadam esimest korda oma pisipojast: oleks tore kui ta tuleks parem kui ta isa

Minev uuris Sadamalt, kas tema lapsed on isa eeskujul sukeldumas laulumaailma. Kui Marek on ühe loo sees juba oma tütre häält saanud kuulda, siis pojaga tal seda kogemust veel ei ole. „Mina mõtlen, et oleks tore kui ta tuleks parem kui ta isa. Ja ma olen mõtelnud seda, et isegi, kui temast saaks näiteks korvpallur või treial või oleks inimene, kes on selline asjalik inimene,“ sõnas muusik ja soovis, et tema lapsest tuleks korralik inimene.