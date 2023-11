Daniel Levi Viinalass tunnistab, et oli koolikiusaja. Tema ohver: Daniel hüppas mulle kahe jalaga selga. Ma kukkusin päris valusasti

Saates rääkis Daniel Levi lähemalt oma integreerumisest ja sellest, kuidas tal Ameerikast tulles Eesti koolisüsteemi kohandumine käis. Veel leidis saates aset vestlus Viinalassi ja taskuhäälingu saate operaatori Martin Haljaste vahel, kellest viimane oli käinud tuntud muusikuga samas klassis ning keda Daniel kooliajal kiusas. Kuna keskkonnavahetus oli laulja jaoks raske, siis hakkas ta koolis teisi kiusama. „Sel hetkel ma olin ümbritsetud selliste sõpradega, et ma tundsin, et ma sain nende heakskiidu, kui ma panin kellegi teise halba olukorda või kiusasin teisi. Teised elasid mulle kaasa ja ma tundsin, et ma kuidagi kuulun nende punti. Ma arvan, et see kuidagi toitis mu enda ebakindlusi ja kahjuks Martin langes väga palju selle ohvriks ka,“ tõdes Daniel.