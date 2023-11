Anett Kontaveit veedab esimest korda talve kodumaal: pikk rutiinne aeg pimeduses on raske

Retro FMi hommikuprogrammis saatejuhtide Rauno Märksi ja Maris Kõrvitsaga vesteldes avaldas armastatud ja tunnustatud tennisist Anett Kontaveit, et on oma viimaseks mängus kõvasti trenni teinud ja ta on püüdnud vormi hoida. „Mulle meeldib see mõte, et veelkord näidata, kui hästi mul see tennisemäng välja tuli. Ma loodan, et inimesed ikkagi saavad näha sellist põnevat matši,“ lausus Anett rõõmsal noodil.