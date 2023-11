Võimas! „Savvusanna sõsarad“ pälvis Euroopa Filmiauhinna nominatsiooni parima dokumentaalfilmi kategoorias

Režissöör Anna Hints on nominatsioonist liigutatud. „Selline tunnustus teeb sõnatuks ja väga tänulikuks. Olen filmiga ilmatuuril ning imestan ja rõõmustan iga kord publikuga kohtudes, kuidas midagi nii kodust ja lokaalset saab olla samas nii universaalne ning puudutada südameid üle maailma. Minu jaoks see räägib suurest vajadusest ning igatsusest suitsusauna moodi turvalise ruumi järele, kus saame oma erinevustest hoolimata olla kuuldud ning nähtud ja hoitud.“

Produtsent Marianne Ostrat rõõmustab, et esimest korda on Eesti dokfilm pälvinud EFA nominatsiooni: „On vägev näha, et „Savvusanna sõsaratest“ on kujunenud üks aasta hinnatumaid filme. Parajasti jõuab film ka enamike Euroopa riikide kinolevisse ja selline suure kaaluga nominatsioon aitab loodetavasti ka publikut kinno tuua. Lisaks auhindadele on iga filmi suurim eesmärk jõuda võimalikult paljude inimesteni.“