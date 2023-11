Allilmast ärimeheks! Meelis Lao tapmisähvardustest: augud, mis minu kehas on, jäeti inimeste poolt, kes naeratavad sulle näkku

Meelis Lao (57) on kõva pähkel. Teda on tulistatud Kalašnikovi automaadist rindu ja püütud õhku lasta pommiga, kuid kõik seitse atentaadikatset on ebaõnnestunud. Ta on kohtus süüdi mõistetud inimeselt vabaduse võtmises, maksupettuses, salapiirituse veos, tulirelvade ebaseaduslikus käitlemises ja luksusauto süütamises, ent kordagi pole teda trellide taha pistetud.