Lauljatar Inga Tislar avalikustas oma elukaaslase: ta on mu vaimne, aga ka visuaalne mentor

27-aastase Eesti Laulu poolfinalisti väljavalituks on muusik ja videoproduktsiooniga tegelev Jaan Sinka (30). „Ringvaates“ selgus, et saate meeskond oli just temaga koostööd teinud selleks, et Ingat vahva uudisega üllatada saaks. „Mul oli üliraske seda endas hoida. Ma sain selle juba suht ammu teada,“ tunnistas noormees, mille peale teatas lauljatar, et saladus oli hästi hoitud, sest ta ei osanud seda üllatust kuidagi ette näha.

Kui reporterina tegutsenud Grete Kuld küsis Ingalt, et kes see üllatuse taga olnud „päkapikk“ on, vastas naine, et tegemist on tema elukaaslasega. „Ühtlasi on ta ka võib-olla selle muusikavideo režissöör,“ teatas Inga vihjates Eesti Laulu reeglile, mille järgi peavad kõik osalejad valmistama ette ka loo visuaalid. Tema peika teatas selle peale, et ta on ikkagi juba suhteliselt kindlalt selle tööülesande endale saanud.

„Ta on mul ikkagi mentor. Vaimne mentor, aga ka visuaalne mentor,“ selgitas lauljatar, et tegemist pole pelgalt armupaariga, vaid ka koostööpartneritega. Sinka ei matnud maha ka mõtet, et ta ise võib ka Eesti Laulu lavale tulla.

Inga on Eesti Laulul osalenud juba neljal korral, kuid ta tunnistas, et tänavuse edasipääsu üle on ta siiani kõige õnnelikum olnud. Ta kinnitas, et tänavune võistluslugu on kõige parem pala, millega ta siiani võistlusel on osalenud.

Paar on koos olnud juba mõnda aega. Koos väisasid nad 2022. aasta alguses aset leidnud Eesti Muusikaauhindade galat, kuid avalikult pole nad oma suhtest varem rääkinud.