„Kui ma näen, et autoriks on Stig Rästa, siis...“ Rahvusvaheliste fännide seas tekitavad enim elevust kolm Eesti Laulu poolfinalisti

Nii Redditi foorumis, fännilehe Wiwibloggs kommentaariums kui ka X’is (vanas Twitteris - toim) jäävad silma kolm artisti, kes eurofännide seas enim mainimist saavad. Välismaised huvilised uurivad teineteiselt, et kust nad mõnda vähemtuntud nime on varem juba kuulnud, ning ennustatakse, et kui head võivad täna õhtul avalikustatavad finalistid olla, kui juba eelvooru pääsesid niivõrd tuntud tegijad.