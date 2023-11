„Ta viskas mind vastu seina nii, et mu pea ja selg olid verised.“ Epp Kärsin ja Mihkel Raud avavad enda elu intiimsemaid seiku

Äsja oma ühiselt kirjutatud raamatut „Ennast raiskame võõrastes voodites“ esitlenud Epp Kärsin (44) ja Mihkel Raud (54) leidsid teineteise eelmisel aastal, kui suundusid koos vestlustuurile „Kuhu kaob armastus?“. Täissaalidele läinud õhtutel rääkisid naudingutekoolitaja Epp ning muusiku, kirjaniku ja telenäona tuntud Mihkel avameelselt oma kogemustest suhetes, armastusest, seksist ja kõigest muustki. Raamatus on saanud need lood omakorda kõvasti täiendust ja vahepeal on leidnud nii Epp kui ka Mihkel enda kõrvale elukaaslase. Mihkel lausa kolis armastuse nimel Pärnusse.