„Ärge pahandage, et ei saa kõnedele vastata!“ Täna juubelit tähistavat Maire Aunastet tabas sünnipäeval halb üllatus

Veel südaööl rõõmustas Aunaste sotsiaalmeedias, et uus aastakümme ongi tema jaoks kätte jõudnud. „Valus ei olnud. Tunnen ennast samamoodi, nagu 20 aastat tagasi. Ainult selg valutab millegipärast ja pärast iga 20 minutit tahaksin istuda… Tõesti ei tea, miks nii on. Olen ju alles 70-aastane,“ viskas telenägu oma sotsiaalmeedia seinal nalja.

Üksteist tundi hiljem tehtud postitus aga nii lõbusates toonides ei olnud, sest vahepeal avastas juubilar, et on haigeks jäänud. „Juhtus nii, et Portugal ei taha mind vist ära lasta. Higisena oma külakeses rõdul istudes - vaadata on seal ainult mägesid, orge, miljonit oliivi- ja teisi puid - tõmbas tuul minust läbi,“ selgitas Aunaste juhtunud. Haigestumine oli veelgi üllatavam seetõttu, et telenäo sõnul ei ole ta kunagi haige.