FOTO | Prints William sattus rünnaku ohvriks: tervitaja otsustas järgmist kuningat hammustada

Pühapäeval kohaliku lennujaama terminali jõudes oli William parasjagu fänne kätlemas, kui üks pisike kohaletulnu haaras tema nimetissõrmest kinni ja otsustas seda hammustada. Entusiastlik fänn ei tahtnud tulevase kuninga näpust üldse lahti lasta ning Williamil oli tükk tegemist, et oma käsi pisipõnni haardest lahti saada.

Williamile kohaselt jäi ta olukorras rahulikuks ja naeris pisikese kodaniku tervituse üle. „Mul oleks oma sõrme tagasi vaja,“ oli William pisipõnnile öelnud. Armas intsident võitis lapse vanematele juurde aega, mis nad said Walesi printsiga vesteldes veeta. Muuhulgas oli William uurinud neilt, et kuidas nende lapsel unega on.