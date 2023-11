Mõned päevad tagasi jõudis avalikkuse ette uudis, et prints Harry lükkas jahedate suhete tõttu tagasi oma isa kuningas Charles III sünnipäevakutse. Nüüd on aga päevavalgele tulnud, et kutsest keeldumist kajastades on Briti meedia eksinud ja tegelikult pole Harry kutset saanudki.