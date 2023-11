VIDEO | „Ta nägu ei liigugi enam!“ Zack Efroni muutunud välimus tekitas fännides suurt imestust

Näitleja Zac Efron andis hiljuti intervjuu, millest väljaanne Entertainment Tonight postitas väikese klipikese sotsiaalmeediasse. Seal hakkas see aga kulutulena levima, kuid valel põhjusel – ühismeedias arutati pigem Efroni välimuse üle, mis tema fännide hinnangul on palju muutunud. Teisalt aga tekkis tunne, et fännid on lihtsalt unustanud, milline Efron viimasel ajal välja on näinud.

Enamik imestavaid kommentaare jäetigi kõnealuse klipikese alla. „Mis ta näoga juhtus?“ uuris üks fänn suure imestusega kommentaariumis. „Mis ta lõuaga toimub?“ tahtis ka teine fänn teada. „Ta nägu ei liigugi enam!“ oli kolmas kindel. Veel pakuti, et Efron näeb välja nagu Minecrafti tegelane. „Ta näeb vaevalt enda moodi välja,“ tõdes üks kommenteerija.

Efroni olukorraga kursis olevad fännid tõttasid imestajaid sotsiaalmeedias rahustama ja rääkisid välja, mis näitleja muutunud välimust põhjustas. Efroni muutunud lõua põhjuseks on kukkumine tema enda kodus. Näitleja kirjeldas eelmise aasta sügisel Men’s Healthi ajakirjas, kuidas ta oli libedatel põrandatel sokkides jooksnud ning libastunud. Pauk tema lõua ja graniidist valmistatud purskkaevu vahel oli nii kõva, et Efron kaotas mõneks hetkeks lausa teadvuse. Ärgates tundis näitleja, et ta lõualuu on sisuliselt rippumas. Efroni sõnul näeb ta nägu teistsugune välja, sest mälumislihased olid vigastuse paranemise ajal kasvanud.

Samas ei uskunud kõik fännid Efroni õnnetuse toimumist. „Tal on ilmselgelt põskedes täitesüstid. Kutile lihtsalt meeldivad iluoperatsioonid,“ pakkus üks skeptiline fänn. Ka teine kommenteerija sõnas, et tema õnnetuse toimumist ei usu. „On väga okei öelda, kui ta käis noa all oma nägu tuunimas,“ julgustas ta Efroni olema oma jälgijatega aus.