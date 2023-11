Inimesed, ärge olge naiivsed! Üle 8000 eestlase on läinud Rammsteini libakontserdi peale õnge

Facebookis levivas kuulutuses teatatakse, et Rammstein peaks Tallinna lauluväljakul esinema järgmise aasta 25. juulil. Välja on kuulutatud ka soojendusesineja, kelleks peaks olema Duo Jatekok. Nad on Rammsteini ka varem tuuril toetanud.

Ainuke mure on aga selles, et Rammsteini ametlikust tuurikavast ei ilmne, et bänd Tallinnasse tuleks. Järgmisel aastal läheb ansambel küll Euroopa staadioniturneele ja külastab selle raames näiteks Taanit ja Tšehhit, kuid mitte Eestit. Päev pärast Tallinnas toimuma pidavat kontserti on nad üldse Saksamaal esinemas.

Samuti ei ole ürituse Facebooki leheküljel kontserdi korraldajateks märgitud ei Rammsteini ametlikku kodulehte ega ka mõnda Eestis tegutsevat kontsertide korraldamisega tegelevat firmat. Ürituse on Facebooki loonud hoopis bändi Saksamaal tegutsev fännileht ning kaks väidetavat ürituskorralduse firmat, millel on kahe lehekülje peale kokku ainult 300 jälgijat.

Tasub ka meeles pidada, et Eestis kuulutatakse taolised suurkontserdid tavaliselt välja läbi tuntud kontserdikorraldajate ja seda tehakse üldjuhul esimesena ikka traditsioonilise meedia vahendusel.

Pealtnäha legitiimsest üritusest on huvitatud üle 7800 kasutaja ja üle 600 on märkinud end lausa minevaks. Iga tunniga need numbrid aga tõusevad, sest antud üritus on eestlaste seas taas liikvele läinud. Loodetavasti ei lähe need inimesed 25. juuli õhtul lauluväljaku värava taha kraapima.