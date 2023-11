KUUM KLÕPS | Tõeliselt ulakas päkapikk! Kendall Jenner võttis tuntud moebrändi kampaania jaoks pea täiesti alasti

Peamiselt köidavad ühismeedias tähelepanu ühte pildiseeriasse püütud klõpsud, kus Kendall poseerib. Näiteks istub ta ühel pildil tooli peal ja kannab valget kasukat. Samal ajal on ta jalg toetamas seinale ja ümber selle on keeratud jõulutulukesed. Teisel pildil poseerib ta iluuiskudega ja järgmisel pildil püüab punast kasukat kandes suuskadega trepist alla suusatada. Veel kuulub seeriasse pilt, kus modell istub mäesuuski kandes tugitoolis.

Kõige kuumemal pildil lesib Kendall aga helekollasel diivanil, kannab päkapikumütsi ja valgeid aluspükse. Pildil on ta topless ja varjab rindu kätega. Pildiseeria on aga tema ja moebrändi fännides tekitanud kahetisi tundeid - kui ühed arvavad, et Kendall on tõeliselt seksikas päkapikk, siis teised kirjutavad, et Jenner oli igav valik kampaania jaoks. „Ta on eine, kus ei ole ühtegi vürtsi ega maitseainet kasutatud,“ kommenteeris üks kriitilisema meelega fänn Instagramis. „Ma ostan iga kell kõike, mida Kendall reklaamib,“ avaldas aga modellist vaimustunud jälgija.