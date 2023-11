Vallalised, nüüd on teie võimalus! Ööelu megahitt Vallaliste Pidu tuleb taas

Vallaliste pidu on tagasi. Ja kohe alustuseks Suurkogu vormis! Jah. Just seesama legendaarne speed-date-loveboat-suurkogu Vallaliste Pidu. Seesama Vallaliste Pidu, mida sa oled igatsenud nagu seda üht oma eksi, keda sa kõige üksikumatel õhtutel peast ei saa ja sotsmeedias jälitad.

Millega ta tegeleb…

Kas ta on muutunud…

On tal keegi uus…

Kas ta armastab teda…

Huvitav, kas ta ka sinu peale mõnikord mõtleb…

Aasta imeliseimal ööl saab Kultuurikatlast koht, kus on särtsu, seiklust ja tuba täis inimesi nagu sina. Ilusaid inimesi, kes otsivad ennast läbi teiste. Ning saavad seda teha suisa kahes saalis.

SAAL 1 - VALLALISTE SAAL

LEXSOUL DANCEMACHINE LIVE

KÜTTEBÄND LIVE

dj Liisi Voolaid

dj Sten Zeider

dj Philgood

SAAL 2 - THE NAUGHTIES by I LOVED the 00s

NANCY LIVE

dj Paul Oja

dj Jaan Jaago

dj Mark Slavin

Tagasi on ka Speed Dating ning et küsimus „kas ta on täna siin“ saaks kindla vastuse, tuuakse ühte Kultuurikatla pimedamasse nurka ka Ennustaja.

Üritus on rangelt 21+ ja vallalistele. Või neile, kes on üheks õhtuks vallalised. Piletid on saadaval SIIN.