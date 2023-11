Selgus, kes päris Edgar Savisaare legendaarse Hundisilma talu

Poliitik Edgar Savisaart on saatnud skandaalid ka pärast seda, kui ta on meie seast lahkunud. Viimase tormi põhjustas temast ilmunud raamat „Edgar Savisaare viimased aastad koos minuga“, mille kirjutas tema hooldaja varjunime all Carol Madisoo ja mis ei meeldinud Edgar Savisaare lastele. Suurema tähelepanuta on jäänud aga tõik, kes päris legendaarse poliitiku kodukantsi, Hundisilma talu.