MUHEDAD FOTOD | Henrik Normann meenutab Madis Millingut: mul on hea meel, et Kroonika tuli meile appi

Meelelahutaja ja näitleja Henrik Normann (52) on oma uude etendusse „Kleit, mina ja Milling“ põiminud sisse ka omaaegse Kroonika fotosessiooni, kus nad Madis Millinguga poseerisid uhketes magamistubades ja voodites, millest jäi publikule mulje, et nii glamuursed need Henriku ja Madise kodud ongi!