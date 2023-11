Triin Luhats: oli väljakutse hoida Eestis sellist asja saladuses

Triin on juhtinud mitmeid suursaateid, teiste hulgas „Su nägu kõlab tuttavalt“, „Eesti otsib superstaari“, „Maskis laulja“ jpt. Luhats avaldas, et tema jaoks pakkus suurt adrenaliinisüsti just „Maskis laulja“ saate tegemine. „See oli tõeline väljakutse, et kuidas hoida Eestis sellist asja saladuses. Kui koroona tuli, siis tegime saadet põhimõtteliselt kilekostüümides. Kogu aeg see oli see oht, et me ei saa teha saadet ja see adrenaliin oli kindlasti väljakutse,“ meenutas Luhats, et närvikõdi pakkuvaid hetki on olnud erinevates saadetes küll ja küll.