Kim Kardashiani öeldu eksabikaasa Kanye Westi elukorralduse kohta ärritas muusiku abikaasat: tegele oma asjadega

Viimases tõsielusaate „The Kardashians“ episoodis kergitas Kim Kardashian saladuseloori selle osas, kuidas tema räpparis eks Kanye West oma elu elab. Ta tõi saates välja, et muusik elab lihtsas korteris, tema palgal pole ei kokka ega lapsehoidjat ning samuti ei ole Westil ka turvameeskonda.

Kimi episoodis räägitu jõudis Kanye praeguse abikaasa Bianca Censorini, kes otsustas tõe paika panna. Ta väitis, et Kimi kommentaar tõsielusaates paneb Westide neli last suurde ohtu, kuna võõrad inimesed said teada, et Kanyel pole turvameeskonda. Biancat tundvad allikad lükkasid Kimi väited ümber. „Neil on turvameeskond ja nad ei ela enam korteris,“ vahendasid räppari abikaasat tundvad allikad naise sõnu.

Veel häiris Biancat see, et Kim oma endist ja Censori praegust abikaasat niivõrd negatiivses valguses saates näitas. Samuti soovib ta, et Kim tegeleks oma asjadega, hoiaks oma nina nende pereasjadest eemal ja astuks selles osas sammu tagasi.

„Bianca hinnangul oli see suhteliselt maitsetu Kimist jagada telesaates sellist informatsiooni ja seda tehes pani ta tegelikult oma laste turvalisuse ohtu,“ ütles üks allikas väljaandele Daily Mail. „Avalikkusel ei ole vaja teada, et nende lastel ei ole pidevat kaitset. Ta tahab, et Kim lõpetaks Kanyest negatiivses valguses näitamist, et iseendast paremat kuvandit maalida,“ avaldas ta veel.

Kim Kardashian ja Kanye West olid abielus pea 10 aastat ja selle jooksul sündisid neile neli last: kaks tütart ja kaks poega.