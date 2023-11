Kuigi Eesti Laulu edasipääsu pole Uudo veel korralikult jõudnud tähistada, paljastas ta Kroonikaga vesteldes, et pärast võistlusloo „Still Love“ valmimist pandi Soomes maha korralik pralle. „Ma ei mäleta, kas me saime karaoket laulda või ei...“ jäi laulja õhtut kirjeldades mõtlikuks.

„Me tähistasime nii suurelt, sest kogu see stuudiotöö on vahest nii pingeline, et sa lõpuks ei suudagi millegagi välja tulla. Aga me läksime stuudiosse ja tundsime end hästi. Kõik töötas nii suurepäraselt, me saime hästi kiiresti selle laulu tehtud,“ selgitas Uudo põhjust, miks nad üldse välja otsustasid minna.