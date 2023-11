Henrik Normann meenutas aastatagust juhtumit: olin tema vanemate korteris radiaatori küljes

Küsimusele, kas Normannil olid kunagi käed raudus olnud, vastas mees jaatavalt. „Milling pani. Pani mind radiaatori külge. Ta tutvustas mulle, et näed, sellised nad on. Ma ütlesin, et mismoodi nad käivad? Ta pani päris tugevalt radiaatori külge. Ja kusjuures seal oligi see jama, et sa ei saanud neid lahti. Ta läks ehituspoodi mingisugust naasklit tooma. Ma olin tema vanemate korteris radiaatori küljes. See oli väga ebameeldiv. Ma palusin jumalat, et ta ema või isa töölt koju ei tuleks, sest me olime peale raadio hommikuprogrammi läinud tema juurde järgmise päeva sketše välja mõtlema ja siis ta tutvustas mulle oma uusi käeraudu, meenutas Normann, et ta pidi ootama, mil Milling Õismäe ehituspoest naaskliga tagasi tuleb. „Siis ta urgitses selle ära ja siis sain vabaks.“