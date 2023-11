Kas see on vähe või palju? Maksuamet paljastas, kui palju palka Erna Husko eelmisel aastal Soomes teenis

Viimaste aastatega on nii Eestis kui ka Soomes tõstnud pead suunamudindus ehk sotsiaalmeedia mõjuisikuid on tekkinud juurde nagu seeni pärast vihma. Põhjanaabrite seas on eriti populaarsed just need influencerid, kes tegelevad fitnessiga. Nende sekka kuulub ka eestlanna Erna Husko, kes on Soomes saanud tänu Instagramile ja telesaatele meeletult kuulsaks.