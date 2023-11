Hanno Pevkur meenutab lahkunud isa: juba kolm aastat papsi jalajälgi enam lumel pole...

Hanno rääkis 2018. aastal Kroonikale antud intervjuus, et peab oma suurimaks toetajaks perekonda. Raskemaid aegu aitab leevendada ka sport: „See on miski, mis ikka aitab. Sporditegemist saan alati kõigile soovitada, see on tervislik ja aitab kindlasti mõtteid puhastada. Ma olen siin elus palju erinevaid alasid teinud, aga arvestades seda, et praegu on minu ajaraam ebakorrapärane, midagi väga valida ei saa, püüan teha alasid, mida saab üksi teha – käin jooksmas ja vahel satun ka jõusaali.“