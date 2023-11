Anu Välba langes netikelmide ohvriks: ma ei kutsu mitte kedagi üles mitte kuhugi investeerima läbi kahtlaste lehekülgede

„Uudis oli sellest, et ETV-s saab nii vähe palka, et ma olen justkui leidnud endale uue võimaluse raha teenida ja selleks võimaluseks on investeerimine,“ rääkis Välba, et libauudises kujutati teda kui „Esimese stuudio“ saates Andres Kuusele intervjuud andmas. Välba sõnul mõtlesid kelmid välja intervjuu, mis oli kõik küsimus ja vastus vormis välja kirjutatud.

„See on ulme! See on nii hämmastav, et ei oskagi kohe midagi teha,“ nentis Anu, et pöördus koheselt veebipolitseiniku poole.