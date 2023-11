Vallatlusi jagub: Mihkel Raud kõrvaorgasmist: sa lihtsalt tunned seda naudingut kõrvaga. Epp Kärsin: kui kodus on õnnelikud paarisuhted, siis oleme kõik palju edukamad

Mihkel Raua sulest on ilmunud intrigeeriva pealkirjaga raamat „Ennast raiskame võõrastes voodites“, mis sisaldab intervjuusid seksuaaltervise ja naudingute koolitaja Epp Kärsiniga. „Ringvaate“ otse-eetris rääkisid Mihkel ja Epp, et seksuaalteemadel on võimalik rääkida ka nii, et see poleks labane ega üht või teist osapoolt alandav.