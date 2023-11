Eesti Laulu uustulnuk paljastab, kuidas saada raha võistlusel osalemiseks: vaatasin kontojääki ja mõtlesin, et mitte täna, saatan!

„See (Eesti Laulu eelarve - toim.) on hetkel mänedžeriga töös. Vaatab, kui on sponosreid, kes tahavad mind toetada. Ma võin oma mänedžeri emaili edasi anda,“ kasutas Cecilia ka Kroonika intervjuud ära. „Kui ma ma sain teada, et sain Eesti Laulule, siis ma tegin oma pangakonto lahti ja ütlesin, näh, not today satan!“ meenutas lauljatar reaktsiooni enda rahaasjadele.