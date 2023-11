Andres Dvinjaninov heidab 60. sünnipäeva eel pilgu oma elule: õige naine tuleb leida! Kui satud vale otsa, oled jamas

„Naine on inimese teine pool, ilma naiseta mees ei saa. Kurb on vaadata, kui palju targemad on naised mingites asjades meestest. Mina ei teaks ilma naiseta üldse, mida teha, ma ei elaks maal, ei teeks Karlova teatrit. Siin on muidugi väike nüanss: õige naine tuleb leida! Kui satud vale otsa, oled jamas,“ ütleb Dvinjaninov.