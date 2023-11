VÕRDLE | On siin fotol midagi, mida pole tuunitud? Kardashianite ema-tütre pilt tekitab küsimusi

Nimelt soovib kuulus Kardashian kõnealuse postitusega avalikult õnne pere matriarhile Kris Jennerile. Maailma kuulsaim mänedžer tähistas möödunud pühapäeval 68. sünnipäeva ning oleks mõistetav, et mõned jäljed vananemisest oleks ka värsketelt fotodelt näha.

Nii see aga ei ole, sest Khloe või tema abilised on Krisi sünnipäevaks postitatud foto viimseni ära tuuninud. Küsimusi tekitavad nii Krisi kael, mis on sama sile kui teismelisel tüdruku, kui ka Khloe laup, mis on nii sirge, nagu oleks loodiga mõõdetud. Samuti jääb silma ka noorema naise käsi, mis on eriti lainetav.

Postituse all olev kommentaarium on neid kentsakaid kehaosi märganud ning Kardashianitele seal armu ei anta. „Su käsi on päris p**se keeratud,“ ütleb üks naise jälgijatest ausalt välja. „Khloe, kallis, sinu käsi...“ seisab ka teises palju meeldimisi saanud kommentaaris.

Kardashianite photoshopi-hullus on tekitanud Redditisse isegi eraldi alateema, kuhu lisatakse aina uusi fotosid, mille tuunimise puhul on kuulsad naised olnud eriti lohakad. „Kamoon, Kris, sa tead, et su kael ei näe enam selline välja,“ naerab üks Kardashianite fänn sealses lõimes.