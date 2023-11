Robbie Williamsi katastroofiline esmakohting oma tulevase kaasaga: laulja hakkas kokaiini tõttu oksele

Enne oma abikaasa Ayda Fieldiga kohtumist oli Williamsil mitu suhet ka teiste staaridega. Sajandivahetuse paiku käis ta tüdrukutebändist All Saint tuntuks saanud Nicole Appletoniga ning hiljem oli tal vaid kuu aega kestnud suhe Spice Girlsi liikme Geri Halliwelliga.

Esimene suhe, mis oli jõudnud ka kihluseni, lõppes seetõttu, et 20ndates Williams polnud veel nii tõsiseks suhteks valmis. Vürtsitüdrukut hakkas laulja kahtlustama aga selles, et neiu kutsub nende kokkusaamistele paparatsosid. Nüüd, 20 aastat hiljem, tunnistas Williams, et arvatavasti ta eksis ning süüdistas oma ekspruuti asjatult.