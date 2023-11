„See on mulle väga südamelähedane teema.“ Näitleja Henrik Kalmet unistas hoopis teistsugusest karjäärist

Kalmet selgitas, et „B-koondise“ üheks oluliseks teemaks on motivatsioon. „Tihti me räägime ja näiteks ka siin saates, et sportlastest räägime siis, kui nad on midagi saavutanud. Keegi on medaliga tagasi tulnud ning siis me räägime ja saame aru nendest ohverdustest – kõik on trennile ohverdatud, on tammsaarelikult pingutatud ja siis on tulnud see n-ö armastus ehk tulemus. Aga kõik ju ei saa esimeseks, sest sportlasi on stardis väga palju. Aga see motivatsioon on seal ju olemas – sa jätkad kõigi nende kaotuste, vähese rahastuse, treenerite puudumise kiuste. Mis on seal spordis, et see paneb sind jätkama?“ arutles Kalmet.