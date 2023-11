FOTOD | Pildid ütlevad rohkem kui tuhat sõna: Taani tulevane kuningapaar tuli pärast petmisskandaali avalikkuse ette

Sel nädalal on Hispaania kuningas Felipe ja kuninganna Letizia riigivisiidil Taani ning seetõttu on ka Frederik ja Mary rohkem avalikkuse ees kui tavaliselt. Loetud tunnid pärast skandaali puhkemist pidi kuninglik paar väisama Taani arhitektuurikeskust koos Hispaania siniverelistega. Muidu rõõmsameelne Mary on paljudel fotodel tõsine ja näeb lausa pettunud välja.

Eile õhtul väisasid Taani kroonprints ja kroonprintsess aga pidulikku õhtusööki, kus Mary ilme oli juba tunduvalt rõõmsam. Samuti oli ta selleks puhuks pannud kaela kee, mille otsas rippus F-täht. Kroonprintsess on oma abikaasa nimele viitavat ehet ka varem kandnud ning see võis olla märk, kuidas Mary andis avalikkusele teada, et ta on võtnud oma mehe poolele.