Rannamaja-Ada kritiseerib TV3 tõsielusaadet: ma pole mitte kunagi nii igavat saadet näinud!

Ada ja tema kaassaatejuht Madis Rästas ehk Baari-Madis mõtisklesid ka selle üle, miks arvavad tõsielusaateid produtseerivad teleinimesed siiani, et vaatajate jaoks on hea televisioon see, kui osalejad kraaklevad koristamise ja muude olmeprobleemide üle. „Ma võin enda koha pealt öelda, et produktsioon ikkagi sundis koristama meid kõiki,“ paljastas Ada, kui tekkis diskussioon, et äkki mõni osaline tahabki hoopis kokkamisega panustada.

„Rannamajast“ tuntuks saanud Ada kritiseeris ka seda, et võttetiim oli jätnud saatesse materjali naisest, kes oli filmimise ajal nii purjus, et oli isegi hommikul ärgates veel vintis. „Okei jah, televaatajateni jõudis draama, mida produktsioon hullult tahab, aga sellises koguses alkoholi, et inimene ärkab hommikul ja on ikka veel täis, ei peaks telesaates olema. See peaks olema kontrollitud keskkond,“ sõnas Ada. Tema arvates ei saa võtete ajal olla põhimõtet, et joo palju tahad.