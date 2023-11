Live Nation kinnitab libaürituse lõksu langenud 10 000 eestlasele: Rammstein pole Eestisse tulemas!

Raadioeetris olnud intervjuu algas aga vahva huumoriga saatejuhtide poolt, kes otsustasid Palmile õnne soovida, et taaskord on meelitatud koduhoovile esinema üks maailma populaarsemaid ansambleid. „Mis internetis, see ju tõsi,“ teatas Kristjan Rabi. Palm hakkas meeste jutu peale naerma, kuid kustutas siiski Rammsteini fännide lootused ning teatas, et bänd tõesti järgmisel aastal Eestis ei esine.