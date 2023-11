Alla Pugatšova plaanib lavale naasta. Telegrami kanali „Mash“ andmetel on primadonnalt oodata lühiajalist tagasitulekut, täpsemalt uusaasta pühade ajal. Teatakse, et produtsendid otsivad Alla Borissovnale esinemiseks sessioonimuusikuid ja samuti täidetakse juba ta lavataguseid soove. Tasu on rekordiline – 500 000 dollarit.