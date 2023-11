KLÕPS | Kim Kardashian avaldas salajasse kohta tehtud tätoveeringu: mitte keegi ei tea sellest

Neljapäeval jõudis Ameerika Ühendriikides televaatajate ette värske episood Kardashian-Jennerite perekonna tõsielusaatest „The Kardashians“, kust koorus välja üllatav fakt. Selgus, et mõnda aega Kim Kardashianiga kurameerinud koomik Pete Davidson muutis tõsielustaari elu niivõrd, et too tegi endale oma esimese tätoveeringu.