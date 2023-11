Rallitäht Ott Tänaku abikaasa Janika oma võitlusest rinnavähiga: uskusin kogu aeg, et ma saan terveks

Ott Tänaku abikaasal Janikal avastati rinnavärk eelmisel aastal. Saates avaldas ta, et on juba oma raskest haigusest rääkinud, kuid nüüd on tal seda lihtsam teha. „Ma tegelikult võtsin endale päris pika aja enne, kui ma olin nõus sellest avalikult rääkima. Just sellepärast, et hiljem on seda lihtsam teha, kui see on juba möödanik,“ lausus ta. Oma lugu jagades mõistis Janika, kui paljusid inimesi tema võitlus vähiga puudutas ja kui paljud inimesed sellest abi said.