Tõnis Mägi meenutab unustamatut kohtumist fänniga: olen siiani šokis!

„See on õudselt veider lugu. Läksime koos tütar Liidiaga ujuma Vaiksesse järve. Ujume seal kahekesi ja vaatan, et kaldal on kaks naist, üks istub pingi peal ja teine seisab. Astun veest välja, üks naine tuleb minu juurde, kummardab ja küsib, et härra Mägi, kas võin teile laulda ühe teie laulu prantsuse keeles. Liidia juba vaikselt muheleb, et asi läheb käest ära, aga mina mõtlesin, et ma pole ju ühtegi laulu prantsuse keeles kirjutanudki,“ meenutas Mägi, et selle peale hakkas naine prantsuse keeles „Koitu“ laulma.