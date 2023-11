Ongi kõik! Stingi piletid kadusid lettidelt vaid mõne tunniga

Tegelikkuses hakkas piletimüük juba üleeile, kui pääsmed said saadavaks Live Nationi klubiliikmetele. Täna hommikul jõudsid piletid aga lõpuks Piletilevi veebilehel ja müügipunktidesse, kuid vaid paar tundi hiljem olid alles jäänud pääsmed juba läinud. Tundub, et melomaanidel raha jätkub, sest tavapiletite hinnad küündisid 79 eurost 99 euroni.

Live Nation Estonia esindaja Ott-Sander Palm sõnas TV3le antud kommentaaris, et kokku pandi müüki 10 000 piletit ning lisa neile oodata ei ole. Samuti ei soovita ta kellelgi minna pääsmeid ostma järelturule. „Seda on näidanud varasem kogemus just The Weekndi kontserti näol, et pettureid ja kahjuks ka petta saanud fänne on väga palju,“ selgitas ta.