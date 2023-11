KLÕPS | Hüvasti, juuksed! Popiidol Harry Styles ajas fännide suureks kurvastuseks pea kiilaks

Sotsiaalmeedias ei võtnud fännid Stylesi uut soengut hästi vastu, vahendab Page Six. „Ma armastan Harry Stylesi nii palju ja seisan kõige eest, mis ta teeb, aga see juuksestiil pole see,“ avaldas üks muserdatud fänn. „Kuidas saab su nimi olla Harry Styles, if you have no hair to style (kui sul pole juukseid, mida stiliseerida - toim),“ kirjutas teine fänn. „See, et Harry ajas oma juuksed maha, tekitas rohkem turbulentsi, kui mõne inimese muusika,“ nentis järgmine säutsuja.