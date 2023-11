„Elame lõpuks kolmekesi!“ Hendrik Terras tervitas koos kallimaga uut pereliiget

Põneva uudise tegi poliitik teatavaks oma TikToki platvormil oleval kontol. „Täna on käes see päev, mida me juba mitu-mitu kuud oodanud oleme, et üks armas üllatus koju tuua,“ alustas Hendriku kontole lisatud videot tema kallim Maria, kes selgitas poliitikuga koos autos viibides, mis neid ees ootab.

Seejärel jõudsid nad poodi, kus Maria filmis koos Hendrikuga veel ühe klipi. „Viimased hetked elus kahekesi. Hendrik, mida sa arvad sellest?“ uuris ta Eesti 200 ridadesse kuuluvalt kallimalt. „Pull ju,“ lausus poliitik küsimuse peale.

Järgmises klipis hoidis Hendrik juba enda ja Maria uut pereliiget süles - tegemist on helepruunika koerakutsikaga, kes sai endale nimeks Willu, kuid kannab täisnime Wilhelm. Maria sõnas kutsikat kirjeldades, et too on väga armas ja tark.

Esimesed pättused jõudis koerake juba koduteel ära teha ja jooksis ühes toidukohas Hendriku eest ära. Viimaks jõudsid kõik päevakangelased siiski kenasti koju tagasi. „Elame lõpuks kolmekesi!“ sõnas Maria video lõpetuseks.

Paistab, et Willu näol on tegemist cavapoo tõugu koerakesega, kes on segu Cavalier King Charles spanjelist ja puudlist.

Postituse kommentaariumis uuriti, kas koer võeti Lätist. Hendriku kasutaja vastas küsijale, et seda koeratõugu ei olnud kuskil Eesti lähiriikides. „Willu on tegelikult pärit üldse Lõuna-Euroopast,“ kirjutati vastuses veel.

Tänavu suvel mõlgutasid Hendrik ja Maria Kroonika veergudel mõtteid kokkukolimise osas ja sügiseks olid nad jõudnud juba selle sammu astuda. Loe sellest, milline Maria ja Hendriku kodu välja näeb, pikemalt edasi SIIT!