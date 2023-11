VIDEO | Sünnipäeva tähistav 5MIINUSE liige Estoni Kohver: väga loodan, et külalisi ei tule!

Suurte peohuntidena tuntud 5MIINUSE liige Kohver lisab Kroonikale antud videointervjuus, et kavatseb hoopis sünnipäeva õhtul jalgpalli vaadata. Mees ise loodab, et talle ei tuleks isegi külalisi õnne soovima.

Kuna november on aga meeste tervise kuu, siis Kohveri bändikaaslane Päevakoer soovitab samuti enda tervise eest rohkem hoolitseda. Mees tõdeb, et mida vanemaks on ta saanud, seda rohkem on ta hakanud mõtlema sellele, mida endale sisse ajada ja mida mitte. „Pigem ei aja näiteks rasva suust sisse,“ rääkis Päevakoer.