Telenägu Kerli Dello tunnistab, et temaga pole lihtne suhtes olla: mu lapsed ütlevad, et mul on obsessiiv-kompulsiivne häire

Kerli räägib, et oma tütarde Ketlini ja Gerri-Gretega on Kerlil olnud alati väga lähedane suhe. Ketlin sündis, kui Kerli oli 19aastane. Samas eas sai emaks ka Gerri-Grete. „Noorelt emaks saada oli minu jaoks väga õige otsus. Teades ennast ja oma pöörasust, oleksin teinud pikalt noore ja vallalisena palju pahandusi. Laste kõrvalt ma seda ei saanud ja hakkasin alles 40aastaselt elu nautima. Selleks ajaks oli elu mind aga juba piisavalt õpetanud. Eks need lapsed antigi mulle ülevalt varem kätte, et ma pahandust ei teeks,“ muigab naine.

„Ma pole lihtne inimene, kellega suhtes olla,“ tunnistab Kerli. „Vanaema ütles mulle kord, et sa töötad asutuses, kus on kolm-neli tuhat meest, ja pole endale ikka kedagi leidnud – nüüd on aeg peeglisse vaadata. Eks ma olen jah meestele pigem sõber, kellele koputatakse õlale: lähme teeme mõned õlled.“ Ta tõdeb, et ka seksistlikud naljad, mida kaitseväes ikka aeg-ajalt ette tuleb, on tema jaoks kui hane selga vesi.