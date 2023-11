Reket kriitiliselt: Eestis puudub muusikatööstus

„Meil on muusikamaastikul selline probleem, et meil puudub isegi muusikatööstus kui selline. Meil puudub järelevalve auhindade, edetabelite kohta. Pole sellist ühingut, kes ütleb, et näe, siin on kirjas, et minu muusikat on kuulatud üle 30 miljoni korra kuskil platvormidel. Me ei tea tegelikult statistikat muusikas,“ ütles Urb.