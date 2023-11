Till Lindemanni Tallinna kontserdile jagub huvilisi nii Eestist kui ka välismaalt. „Inimesed saavad aru, et Eesti on n-ö odav riik“

Malõškin ütleb, et koostöö Tilli ja tema direktoriga on sujunud lihtsalt ja ilma probleemideta. „Kõik on väga lihtne. Tilli direktor on väga lihtne inimene. Helistame üksteisele ja suhtleme. Tilli direktor räägib ka väga hästi vene keelt,“ ütleb Malõškin.

Till Lindemann, kes saabub oma kontsertidele tavaliselt nii, et kõik sellest teavad, et staar on saabunud, tuleb Riiast Tallinna autoga. Lindemanni raiderist rääkides ütleb Malõškin üksnes seda, et seal nimekirjas ei ole midagi erilist. „Ta on väga lihtne inimene.“