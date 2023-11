Bänd Green Day vedas fänne alt. Pettunud muusikasõber: nutan terve õhtu

Metro kajastab, et kontsert pidi toimuma nende tuuri Hella Tiny Tour raames. Ühtekokku müüdi üritusele 1200 piletit.

Fännid ootasid erilist elamust, aga pidid ukse tagant lahkuma pettumustundega. Nimelt kirjutas grupp X-is (endise nimega Twitter), et kahjuks jääb kontsert ära seoses ootamatu haigestumisega.

Vabandati ja lisati, et piletiraha saab tagasi uuel nädalal. Säuts avaldati sealse aja järgi kell 18.56. Sissepääs oleks avatud kell 19. Ehk väga paljud fännid olid juba agaralt ootamas, et saaks sisse.

Fännid said pahaseks ja välja elati end sotsiaalmeedias. Näiteks üks naine sõnas, et bändi käitumine oli ebaviisakas. Ta ütles, et tema ei pidanud kohale reisima kaugelt, aga järjekorras vestles ta inimestega, kes olid tulnud näiteks Saksamaalt.