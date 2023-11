„Mul on väga kurb meel selle üle.“ Alika Milova pidi isadepäevakontserdi tühistama

Alika, sall kaelas, viitas, et on Chicagos kohapeal, aga kahjuks peab esinemise tühistama. Ta ütles, et tal on väga kurb meel selle üle. „Ja ma väga vabandan.“

Ta selgitas, et on haige ja proovis terveks saada, aga paraku see ei õnnestunud. „Mul on tõesti siiralt kahju, et nii juhtus. See on esimene kord minu karjääri jooksul, millal ma samal päeval saan aru, et ei tule välja,“ sõnas ta ja lisas, et maksimaalselt saaks ta täna kasutada vaid 15 protsenti häälest. „Soovin teile kõigile ilusat isadepäeva,“ ütles ta.